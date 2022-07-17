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النمسا: الحرب الروسية الأوكرانية تبرز أهمية وجود محكمة العدل الدولية

الأحد، 17 يوليه 2022 05:10 م
النمسا: الحرب الروسية الأوكرانية تبرز أهمية وجود محكمة العدل الدولية وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج
وكالات

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أكدت النمسا اليوم، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تظهر أهمية الوجود القوي والمستقل لمحكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة.


وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج- في تصريح، اليوم؛ بمناسبة اليوم العالمي للعدل- إن بلاده سوف تستمر أكثر من أي وقت مضى في دعم محكمة العدل الدولية.


من جانب أخر، أشار الوزير إلى ترحيب النمسا بالقرار المهم الذي اتخذه برلمان مقدونيا الشمالية لبدء مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه الخطوة طال انتظارها.


وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي لا يكتمل بدون انضمام دول غرب البلقان، لافتا إلى أن انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا بات وشيكا، وأن النمسا ستظل في الوقوف إلى جانبهما في كل خطوة من خطوات الانضمام.


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