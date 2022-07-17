الطيران المدنى الأردنى: الطائرة المحطمة فى اليونان لم تكن وجهتها النهائية الأردن

وكالات

قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردنية إن طائرة الشحن من طراز "أنطونوف أن - 12" التي تحطمت ليلة الأحد شمالي اليونان والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، بين المصدر أن الطائرة طلبت الإذن للتوقف في الأردن بحدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، من أجل التزود بالوقود، ثم الإقلاع إلى وجهتها النهائية في بنجلاديش.

بدوره أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش أن الطائرة الأوكرانية An-12 التي تحطمت في اليونان ليلة الأحد، كانت تقل 11.5 طنا من "المنتجات الدفاعية"من صربيا ومتوجهة إلى بنجلاديش.

ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا.