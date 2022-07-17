السيطرة على حريق شقتين فى إمبابة ودار السلام دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.