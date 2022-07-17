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الدستورية العليا تشهد أداء 5 قضاة اليمين القانونية كأعضاء بالمحكمة ومفوضين

الأحد، 17 يوليه 2022 10:39 ص
الدستورية العليا تشهد أداء 5 قضاة اليمين القانونية كأعضاء بالمحكمة ومفوضين المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تشهد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعد قليل، أداء حلف اليمين القانونية للقضاة الجدد بالمحكمة.
 
ويتضمن أداء حلف اليمين القانونية لـ 5 قضاة أمام رئيس المحكمة المستشار بولس فهمى، بينهما اثنين كعضوين بالمحكمة وثلاثة قضاة ينضمون إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.
 
كانت قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اختيار المستشار بولس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أمنيًا عامًا للاتحاد، كما تم اختيار المستشار عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية أمينًا عامًا مساعدًا، وذلك لجلسة الثانى والعشرين من مارس عبر الفيديو كونفرانس.
 
 
 

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