اعتقال 6 أشخاص في هندوراس بتهمة قتل ابن الرئيس السابق

فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الوطنية في هندوراس إلقاء القبض على ستة أعضاء من عصابة مارا سالفاتروشا (MS13) يُزعم تورطهم في مقتل أربعة شباب من بينهم ابن الرئيس السابق بورفيريو لوبو (2010-2014)، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقال مدير الشرطة الوطنية ، جوستافو سانتشيز ، في إحدى الصحف: "نتيجة للجهود والتحقيقات ، تم التعرف على 6 أعضاء من التنظيم الاجرامى.

ولقى 4 أشخاص بينهم ابن رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو، حتفهم بالرصاص خارج ملهى ليلى فى العاصمة تيجوسيجالبا، حسبما أعلن الرئيس الأسبق والشرطة.

وقال لوبو لوسائل إعلام محلية إن أفراداً مدججين بالسلاح "أجبروا الشبان على الخروج من السيارات وأطلقوا النار عليهم كما يحدث في عملية كوماندوس".

وأضاف أن ابنه سعيد (23 عاماً) قُتل وابنه الآخر لويس الذي كان موجوداً في سيارة أخرى لم يصب بأذى.

وقال إن المنظمة حققت "تقدما كبيرا في توضيح" الجريمة التي ملأت "للأسف" العديد من العائلات في هندوراس بالحزن.

وأكد سانشيز أن 11 شخصًا على الأقل ينتمون إلى مارا سالفاتروشا (MS13) شاركوا في القتل وأن الهجوم كان موجهًا إلى سعيد لوبو بونيلا ، موضحا " نحن في عملية تحقيق ، لقد أحرزنا الكثير من التقدم في 48 ساعة ، هناك فرضيات مختلفة نستبعدها ونحقق فيها".

وفقًا لمعلومات غير رسمية ، تم دفع 200 ألف دولار على الأقل لـ MS13 لقتل الرجال الأربعة.