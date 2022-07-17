"إعلام المنوفية" تنظم ورشة عمل لباحثى الماجستير والدكتوراه

فريق المحافظات

نظمت كلية الإعلام بجامعة المنوفية اليوم، ورشة عمل حول تصميم البحوث الإعلامية لطلاب الماجستير والدكتوراه، بغرض التعريف بالأصول العلمية الراسخة في إعداد وكتابة الخطط والرسائل العلمية وفقاً للقواعد المنهجية الدولية.

وتناولت الورشة واحدة من ثلاث ورش تغطي تصميم وتنفيذ وكتابة البحوث الإعلامية ستُعقد تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة، وحاضر في تلك الورش كل من الدكتور عادل رفعت والدكتور عاطف أحمد والدكتور مصطفى شحاته، تحت رعاية وإشراف الدكتور عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية.

من جانبهم أعرب المشاركين في ورشة العمل عن سعادتهم بما تم ومدى الاستفادة التى تم تحقيقها من خلال العديد من المحاور فى مناهج البحث وكيفية اختيار الموضوعات وصياغتها صياغة متميزة، علاوة على إمكانية اختيار الدراسات السابقة وكيفية كتابتها بالاضافة الى العديد من التدريبات العملية .