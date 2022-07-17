اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 11:27 م
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إصابة صاحب منزل إثر نشوب حريق بمنزله في بنى سويف

الأحد، 17 يوليه 2022 09:55 م
إصابة صاحب منزل إثر نشوب حريق بمنزله في بنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب صاحب منزل، اليوم الأحد، فى حريق شب بمنزله بعزبة جليلة التابعة لقرية بنى قاسم بمركز ببا جنوب المحافظة قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل مواطن بعزبة جليله التابعة لقرية بنى قاسم بمركز ببا وتم الدفع بسيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ.
 
وأسفر الحريق عن إصابة صاحب المنزل ويدعي "ثابت.ق.ج" وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، كما نتج عن الحريق احتراق محتويات المنزل قبل السيطرة على الحريق.
 
وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفهما وملابساتهما
 
 
 
 

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