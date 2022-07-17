أحد أقارب ضحية عين شمس: المجنى عليه تلقى طعنة فى القلب أثناء دفاعه عن صديقه

قال أحد أقارب الشاب الذى قتل على يد صاحب محل "بلاى ستيشن" فى منطقة عين شمس، إن المجنى عليه اثناء تواجده على أحد الكافيهات بمنطقته بمجرد سماعه عن وجود مشاجرة مع أحد أصدقائه داخل محل بلاى ستيشن انتقل إلى المكان لمحاولة التهدئة وأخراج صديقه من المكان.

وأضاف أحد أقارب المتوفى لـ"اليوم السابع" أن المجنى عليه حاول تخليص صديقه من يد صاحب المحل بعدما تطور الموقف لمشاجرة واثناء محاولته تهدئة الموقف استقبل طعنة بمطواة فى صدره أدت إلى حدوث إصابته يقطع فى الوريد الموصل للقلب وحاولوا نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح أحد أقارب المتوفى، أن الأداة المستخدمة فى جريمة قتل المجنى عليه هى مطواة وليست مقص وطعنه المتهم فى الصدر أثناء محاولة المجنى عليه الدفاع عن صديقه مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب محل بلاى ستيشن بعدما قتل شاب عقب التعدى عليه فى منطقة عين شمس وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن فى الصدر بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاى ستيشن، وتم ضبطه.