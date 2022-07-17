أبطال كاراتيه قادرون باختلاف بكفر الشيخ يحصدون ثلاث ذهبيات ببطولة الجمهورية

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أبطال فريق الكاراتيه بمركز شباب قبريط بفوه، لحصولهم على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه لذوي الهمم بنادي طلائع الجيش، برعاية محافظ كفر الشيخ، و الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة.

وأشاد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالنتائج التي حققها القادرون باختلاف من أبناء فريق كاراتيه فوة مؤكدا أن هناك العديد من الكوادر من ذوي القدرات يتم دعمهم إعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية و الدولية، ولتحقيق مزيد من النجاحات القادمة ،مثمنا على دور مراكز الشباب في الاهتمام ورعاية الموهوبين رياضياً من النشء والشباب و المشاركات الناجحة في البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية في مختلف اللعبات.

‏يذكر أن أسماء الفائزين اللاعب يوسف عبد النبي صبحي ، أحمد حسن أبو بکر ، حامد احمد الشرقاوي صاحبهم مدرب الفريق أحمد بدوي، حيث أقيمت البطولة بالصالة المغطاة نادى طلائع الجيش بالقاهرة، ويشارك في البطولة الفئات العمرية من 6 سنوات حتى 12 سنة ، ومن 13 سنة حتى 14 سنة، وأن ابطال الاتحاد المصري للكاراتيه قد شاركوا في دورة ألعاب البحر المتوسط، وحقق خلالها اللاعبون 7 ميداليات متنوعة، منها ذهبيتين، و3 فضيات، وبرونزيتان.



اطفال قادرون باختلاف يفوزن بميداليات ذهبية وفضية في بطولة الجمهورية



الفائزون ببطولة الجمهورية