اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسي فى مطار جدة

السبت، 16 يوليه 2022 09:31 ص
ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسي فى مطار جدة ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السيسي الذى وصل منذ قليل، إلى مدينة جدة السعودية، وذلك للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

 


قمة جدة للأمن والتنمية

السعودية

أمريكا

مصر

الأردن

العلاقات السعودية الامريكية

جدة

قمة جدة

بايدن

محمد بن سلمان

السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة