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نيوزويك: بايدن مهدد بعزله إن خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفى

السبت، 16 يوليه 2022 08:16 م
نيوزويك: بايدن مهدد بعزله إن خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفى جو بايدن
كتب محمد جمال

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اعتبرت مجلة "نيوزويك" أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قد يتعرض لعزله إن فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر.
 
وقالت الصحيفة: "إذا فقد حزب بايدن السيطرة على المجلسين، فقد ينتهي الأمر بعزله، على خلفية إشارة بعض الجمهوريين إلى أن غالبية أعضاء حزبهم سيتحركون في هذا الاتجاه".
 
ووفقا للصحيفة، فإن الديمقراطيين يواجهون خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي سيتنافس فيها السياسيون على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.
 
وأشارت إلى أن إجراءات العزل تتطلب أصوات أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب وثلثي أصوات مجلس الشيوخ.
 
وأضافت: "هذا لم يحدث قط، ومن غير المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقاعد كافية في عام 2023".
 

 


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