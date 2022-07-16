مصرع سائق عربة كارو أسفل عجلات أتوبيس سياحى بطريق سوق الحبيل شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الحبيل فى محافظة الأقصر، اصطدام أتوبيس سياحى فى عربة كارو كان يقودها مواطن خلال توجهه لسوق الحبيل للجملة لشراء الخضار والفاكهة لبيعها، مما أسفر عن وفاته قبل وصوله لمستشفى الكرنك الدولى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مرورى على طريق الحبيل التابع لمدينة البياضية، بين أتوبيس سياحى وعربة كارو كان يقودها أحد المواطنين ويدعى "صلاح.ع.س" مقيم بقرية القباحي، وأصيب المواطن بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج فى المخ، وعلى الفور قام رجال الإسعاف بإشراف الدكتور معمر عبد الهادي مدير إسعاف قطاع جنوب الصعيد، بنقل المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولى، ولكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقوع حادث مرورى بإنفجار العجلة الأمامية لسيارة ملاكي على طريق مصر أسوان الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال بكدمات وجروح وتم نقلهم للمستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث بإنفجار العجلة الأمامية لسيارة ملاكي على طريق مصر أسوان الصحراوى أمام إحدي محطات البنزين، مما أسفر عن إصابة كل من "فوبينا.ف.م" 8 سنوات، و"أونيل.أ.ج" 2 سنة، و"جرجس.أ.ج" 14 سنة، و"نيفين.ن.س" 30 سنة، و"هايدي.ن.س" 25 سنة، جميعهم مصابين بكدمات وجروح واشتباه نزيف فى المخ، وعلى الفور تم نقلهم عبر 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية اللازم لهم لحين خروجهم بصورة طبيعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.