محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبري القنطرة وتوسعة طريق الزهيري.. صور

‏‎ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء أعمال الكوبري الذي بدأ العمل به من ناحية ال47 على ترعة ميت يزيد، كما تفقد أعمال وضع الدبش وتمهيد طريق الزهيري بالقنيطرة البيضاء.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تطوير طريق الموقف العمومي قبالة كوبري ال47، لتيسير عملية دخول السيارات من وإلى داخل القنطرة، وإنشاء دوران، لتسهيل العملية المرورية، والقضاء على الزحام المروري.



انشاء كوبري جديد بمدينة كفر الشيخ



تفقد تمهيد الطرق



تمهيد طريق الزهيري



جانب من التفقدات