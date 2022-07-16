اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبري القنطرة وتوسعة طريق الزهيري.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 12:53 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبري القنطرة وتوسعة طريق الزهيري.. صور
كفر الشيخ- محمد سليمان

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‎ تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، موقع ‎إنشاء كوبري جديد على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف السرفيس ودسوق، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرو، واللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف، لتيسير الحركة المرورية، ,لحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء أعمال الكوبري الذي بدأ العمل به من ناحية ال47 على ترعة ميت يزيد، كما تفقد أعمال وضع الدبش وتمهيد طريق الزهيري بالقنيطرة البيضاء.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تطوير طريق الموقف العمومي قبالة كوبري ال47، لتيسير عملية دخول السيارات من وإلى داخل القنطرة، وإنشاء دوران، لتسهيل العملية المرورية، والقضاء على الزحام المروري.

 

انشاء كوبري جديد بمدينة كفر الشيخ
انشاء كوبري جديد بمدينة كفر الشيخ

 

تفقد تمهيد الطرق
تفقد تمهيد الطرق

 

تمهيد طريق الزهيري
تمهيد طريق الزهيري

 

جانب من التفقدات
جانب من التفقدات

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد انشاء كوبري
محافظ كفر الشيخ يتفقد انشاء كوبري

 

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

موقف عمومي

موقف السيارات

انشاء كوبري بكفر الشيخ



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