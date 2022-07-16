محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير بحيرة المنزلة.. والأهالي يقدمون الشكر للرئيس.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال التطوير التي تمت في بحيرة المنزلة، ومطالبا الأهالي في المناطق المحيطة بها كالمثلث وغيرها.

واستمتع المحافظ، إلى آراء الأهالي والصيادين حول التطوير الذي قامت به الدولة في بحيرة المنزلة ومردوده عليهم، ومن جهتهم أعربوا عن سعادتهم من عمليات التطوير التي تتم بالبحيرة.

وتقدموا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لما قدمه من اهتمام وعناية بعد إهمال دام عقود متتالية لهذه المناطق التي كانت معدومة.

يذكر أنه قد أجرى محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية جولة بحرية داخل بحيرة المنزلة لمتابعة أعمال التطوير والتعميق والحفر التي تتم بالبحيرة.