محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ،واستكمال اعمال الرصف وفقا للخطة .

وأكد سعد، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة مشيراً إلى رفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أن الوحدات المحلية بمراكز البداري والغنايم وساحل سليم وديروط نظمت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين ، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية ، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة بالاضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ،خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئول وعمال النظافة والاشغالات والمتابعة والصيانة والكهرباء.