لماذا يموت الرجال فى سن أصغر من النساء؟.. دراسة تجيب

كتبت فاطمة خليل

اكتشف العلماء سببًا محتملاً وراء موت الرجال فى سن أصغر من النساء، حيث وجدوا أن أولئك الذين يفقدون كروموسومات Y من خلايا الدم لديهم مع تقدمهم فى العمر قد يكونون أكثر عرضة لتندب أنسجة القلب وفشل القلب، بحسب ما ذكر موقع "health".

والبحث هو الأحدث الذى يبحث فى ظاهرة "فقدان كروموسوم Y"- حيث يختفى كروموسوم Y من جزء من خلايا دم الرجل.

لا يعرف الباحثون سبب حدوثه، لكنه مرتبط بالشيخوخة: يمكن اكتشافه فى 40٪ من الرجال فى سن 70 عامًا ، وأكثر من نصف أولئك الذين يعيشون فى التسعينيات من العمر.

فى وقت من الأوقات ، اعتقد الباحثون أن فقدان Y- وهو كروموسوم صغير ومتعرج- كان مجرد جزء من الشيخوخة الطبيعية.

ولكن فى السنوات الأخيرة ، ربطت الدراسات فقدان Y بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان ، فضلاً عن قصر العمر.

ومع ذلك ، لم تستطع تلك الدراسات إظهار ما إذا كان فقدان الكروموسوم يساهم بشكل مباشر فى الإصابة بالأمراض ، أو أنه مجرد علامة على أن عمليات الجسم الأخرى تسير فى طريقها للخلف.



"السؤال هو.. هل فقدان Y مجرد علامة على الشيخوخة مثل شيب الشعر؟" وقال المؤلف المشارك فى الدراسة كينيث والش، الذى يدير مركز بيولوجيا الأوعية الدموية فى كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأمريكية، أن الدراسة وجدت فى أن فقدان Y فى خلايا الدم أدى إلى جعل أنسجة القلب عرضة للتندب وأدى إلى موت مبكر.

وأضاف إنه دليل على أن فقدان الكروموسوم هو عامل مباشر، وليس مجرد متفرج على ما يحدث".

يعرف معظم الناس كروموسوم Y على أنه كروموسوم جنسي: تمتلك النساء اثنين من الكروموسومات X ، بينما لدى الرجال X وY.

اعتاد الباحثون على الاعتقاد بأن كروموسوم Y يقوم بتحديد الخصائص الجنسية للذكور لكن الدراسات التى أجريت فى السنوات الأخيرة وجدت أن كروموسوم Y يحتوى على جينات أكثر مما كان يُعتقد سابقًا- ووظائفها غير معروفة تمامًا.

بالتوازى مع هذا العمل، ربطت الأبحاث فقدان Y بمخاطر الأمراض المختلفة ، لمعرفة السبب أجرى والش وفريقه دراسات على كل من البشر وفئران التجارب واستخدموا قاعدة بيانات بحثية كبيرة تحتوى على معلومات طبية ووراثية لحوإلى 500 ألف بالغ بريطاني.

ووجدوا أن الرجال الذين شاركوا فى تلك الدراسة مع خسارة كبيرة فى Y- فى أكثر من 40٪ من خلايا الدم- كانوا أسوأ حالًا خلال السنوات التالية.

كان 41٪ منهم أكثر عرضة للوفاة لأى سبب خلال السنوات السبع المقبلة ، مقابل الرجال الذين لم يفقدوا Y.

وعلى وجه التحديد ، كانوا أكثر عرضة للوفاة من قصور القلب أو أمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة بحوإلى مرتين إلى ثلاث مرات.

لاختبار آثار فقدان Y بشكل مباشر، استخدم فريق Walsh تقنية "تحرير الجينات" لإنشاء فئران معملية تفتقر إلى الكروموسوم فى العديد من خلايا الدم لديها.

ووجدوا أنه فى ألفئران الذكور المسنة، أدى فقدان Y إلى تسريع التغيرات المرتبطة بالعمر فى بنية القلب ووظيفته ، وجعل الحيوانات أكثر عرضة للتندب فى القلب ، وكذلك الرئتين والكليتين وفى إحدى التجارب ، أدى فقدان الكروموسوم إلى تفاقم فشل القلب الحالي.

وقال والش إن فقدان كروموسوم Y يبدو أنه يغير وظيفة الخلايا المناعية التى تعمل فى القلب ، مما يؤدى إلى تندب الأنسجة.