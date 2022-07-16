وفد رجال أعمال مصري يزور "نيوم" لبحث الاستثمار العقاري فى السعودية

كتب هانى الحوتى

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً افتراضيًا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية السعودية، بمشاركة خبراء من القطاع المصرفي و شركات التطوير العقاري المصرية؛ لبحث الترتيب لملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث، والذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستناقش خلال اللقاء مع مسئولي اللجنة الوطنية العقارية السعودية، تشجيع جذب صناديق الاستثمار السعودية بغرض التمويل العقاري وتصدير العقار، والتعريف بتجارب الشركات المصرية والسعودية في مجالات التنمية العمرانية.

أضاف "فوزي"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، كما يناقش الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات المصرية في مشروعات مدينة نيوم، والبحر الأحمر، ومدينة المعرفة الاقتصادية وغيرها من المشروعات القومية المختلفة في إطار رؤية المملكة ومصر للتنمية العمرانية 2030، ومن المنتظر أن يزور وفد من كبرى شركات التطوير العقاري هذه المشروعات وبحث تنفيذ استثمارات مشتركة هناك.

أشار فتح الله فوزي، إلى إعجاب وفد رجال الأعمال السعوديين الذي زار مصر خلال الشهر الماضي، بالمشروعات العقارية المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية سواء العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والجلالة، وهو ما شجعهم لدعوة الشركات المصرية للاستثمار العقاري في السعودية، وبحث إقامة استثمارات مشتركة.

وبنهاية شهر يونيو الماضي، زار وفد سعودي عددًا من المشروعات أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، كما التقي بمسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستعراض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين خلال فعاليات الملتقي العقاري الثاني المصري السعودي.