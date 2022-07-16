اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة.. فيديو

السبت، 16 يوليه 2022 09:58 ص
لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة.. فيديو الرئيس السيسى وولى العهد السعودي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية، وكان فى استقباله ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 


قمة جدة

الرئيس السيسي

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة للأمن والتنمية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة