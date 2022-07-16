اليوم السابع
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كييف تتعهد بعدم استهداف الأراضى الروسية بصواريخ هيمارس الأمريكية

السبت، 16 يوليه 2022 07:00 ص
كييف تتعهد بعدم استهداف الأراضى الروسية بصواريخ هيمارس الأمريكية راجمات صواريخ - أرشيفية
وكالات

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تعهد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بعدم استهداف الأراضي الروسية براجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس.

وأكد ريزنيكوف أن هذا كان شرطا لحصول كييف على هذه المنظومات، وقال: "هذا صحيح، لقد تعهدنا بألا نستخدم أسلحة عالية الدقة ضد روسيا. لقد شهدنا على ذلك في كل مكان، حتى أنني أكدت في رسالة موجهة إلى نظيري الأمريكي، أننا سنستخدم الأسلحة الأمريكية لردع العدو وتحرير الأراضي المحتلة وفقط على أراضي أوكرانيا".

كما أعرب ريزنيكوف عن ثقته في أن الغرب سيوفر لأوكرانيا طائرات ودبابات حديثة فيما ليست كل الطائرات مناسبة لأوكرانيا لأن "المطارات الأوكرانية ليست جاهزة" لمقاتلات إف-16 الأمريكية.


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