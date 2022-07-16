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طارق العوضى: علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسى

السبت، 16 يوليه 2022 10:22 م
طارق العوضى: علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسى طارق العوضى
أحمد عبد الرحمن

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أكد طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن هناك 700 شخص تم الإفراج عنهم شملتهم القوائم التى أعدتها اللجنة، موضحا أن كل أسماء المفرج عنهم الذين خرجوا اليوم أو خلال إجازة عيد الأضحى وتم الإفراج عنهم من النيابة العامة كانوا موجودين فى قائمة لجنة العفو الرئاسى.

 

وأضاف طارق العوضى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن علاء عبد الفتاح، والناشر خالد لطفى، وأحمد دومة، وزياد العليمى، ومذيعين فى قناة الجزيرة، وشباب من حركة 6 أبريل، والمتهمين فى خلية الأمل، ضمن الأسماء المطروحة فى قائمة لجنة العفو الرئاسى.

 

وأوضح طارق العوضى، أن الجهات المختصة تراجع العديد من الأسماء ولم يتلقوا رفضا على أسماء بعينها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تتناول الأسماء المشهورة بينما عمال النقل العام وغيرهم من المعفى عنهم خرجوا بعد جهود اللجنة، مؤكدا أن إعادة تفعيل لجنة العفو قرار رئاسى نافذ وجميع الجهات تعمل باجتهاد.

 


العفو الرئاسي

طارق العوضي

السجن

العفو

علاء عبد الفتاح

زياد العليمى



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