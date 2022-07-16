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رئيس دولة الإمارات يلتقى نظيره الأمريكى جو بايدن قبيل انطلاق قمة جدة

السبت، 16 يوليه 2022 12:18 م
رئيس دولة الإمارات يلتقى نظيره الأمريكى جو بايدن قبيل انطلاق قمة جدة جانب من اللقاء
كتب سمير حسنى

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التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بنظيره الأمريكي جو بايدن، قبيل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية.
 
وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
 
 
 
 
 
 
 

 


قمة جدة للأمن والتنمية

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