انتعاش حركة السفن السياحية واليخوت بالإسكندرية مع انتهاء إجازة العيد.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

رصدت كاميرا اليوم السابع، انتعاش حركة سياحة اليخوت والقوارب البحرية بالإسكندرية، خاصة مع ذروة موسم المصيف والإجازات الرسمية والأعياد التى تنتعش خلالها السياحة بمنطقة بحرى، حيث تشتهر منطقة بحرى بالإسكندرية، بعدة معالم سياحية هامة مثل قلعة قايتباى ومسجد المرسى أبو العباس، إلا أن الأمر لا يخلو من فسحة حلوة فى عرض البحر، حيث تشتهر المنطقة أيضًا بوجود مرسى للقوارب والسفن السياحية واليخوت يقع فى الجهة المقابلة لمسجد المرسى أبو العباس إلى جانب قلعة قايبتاى الشهيرة.

ويقول الريس أحمد حسين محمود، مراكبى بمنطقة بحرى، أن المنطقة شهدت انتعاشا ملحوظا فى حركة سياحة اليخوت والقوارب خاصة ونحن فى ذروة موسم الصيف بالإسكندرية والذى يبدأ فى شهر يوليو ويستمر حتى شهر أغسطس، وأوضح ل"اليوم السابع" أن إجازة عيد الأضحى المبارك، أيضا شهدت إقبالا كبيرا من الزائرين الذين حرصوا على قضاء يوم فى عرض البحر والتمتع بجولة بحرية بالقوارب.

وحول أسعار اليخوت السياحية والقوارب العائلية قال "أن اليخت الكبير يتسع لنحو من 40 إلى 50 فردا، ويكون سعر الفرد فيه نحو 125 جنيها فى جولة لمدة 3 ساعات، و175 جنيها فى جولة لمدة 6 ساعات، تشمل المشروبات الساخنة والباردة و"دى جى" وممارسة هواية الصيد والعوم خلال الرحلة، والقوارب العائلية الصغير بـ 150 جنيها الرحلة كاملة وتتسع لنحو 10 أفراد.

أما عن الجولة فتتضمن جولة بحرية ممتعة تنطلق من منطقة بحرى بجوار قلعة قايتباى، وتتجه نحو عدد من المعالم السياحية للإسكندرية، حيث المرور بمنطقة المنشية وميدان الجندى المجهول، ووصولا إلى مكتبة الإسكندرية وهى نقطة الارتكاز تقف عندها اليخوت والقوارب لممارسة هواية الصيد أو العوم فى البحر والاستمتاع بفسحة بحرية ممتعة ثم العودة إلى نقطة الانطلاق بمرسى اليخوت ببحرى.

وركوب تلك القوارب للتنزه يعد أمر أمن تمامًا، حيث تخضع تلك المراكب والسفن والقوارب بمختلف أنواعها إلى التفتيش السنوى من هيئة السلامة البحرية، ويتم الكشف على سلامتها وبناء عليه يتم إصدار تراخيص مدته سنة واحدة فقط لمزاولة المهنة، وفى حالة عدم سلامة السفينة يتم "تكهينها" وعدم إصدار ترخيص لها.

ويتصف مرسى اليخوت بأنه خليج كبير يتسع لعدد كبير القوارب الصيد والتنزه التى تختلف فى أحجامها وأشكالها، وتقف تلك القوارب والسفن الصغيرة متراصة لتعطى مشهد رائع لمرسى كامل من القوارب والسفن مختلفة الأحجام.

ومع انتعاش حركة قوارب التنزه أصبحت منطقة مرسى اليخوت ببحرى من أهم مقاصد الوافدين والسائحين إلى الإسكندرية لقضاء يوم داخل عمق البحر، وتنتشر بهذا المرسى القوارب الصغيرة لفسحة قصيرة والسفن السياحية الكبيرة التى تقوم بجولة داخل مياه البحر قد تستغرق الساعة أو أكثر، مع التمتع بجو الإسكندرية الساحر والتقاط الصور السيلفى الرائعة فى عرض البحر أو بالقرب من قلعة قايتباى أو مكتبة الإسكندرية.



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