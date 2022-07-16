اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع صرف تعويض الدفعة الواحدة لأسرة مصرى توفى بإيطاليا

السبت، 16 يوليه 2022 11:37 ص
القوى العاملة تتابع صرف تعويض الدفعة الواحدة لأسرة مصرى توفى بإيطاليا وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.ح" من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل في دولة إيطاليا قبل وفاته.
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه. 
 
وقال الملحق العمالي أن مكتب التمثيل العمالى بميلانو قام بالتواصل مع أسرة المتوفى وابلاغهم عدم استحقاقهم معاشا بسبب عدم انتظام الزوج في سداد الاشتراكات التأمينية ، وإنما يستحق تعويض الدفعة ، وقد قام المكتب بالتواصل الفعال والمستمر مع الهيئة ، ونجح في تحويل تعويض الدفعة الواحدة للمواطنة بما يعادل 49 ألف جنيه .
 
وقد تقدمت المواطنة بخالص الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي بالقنصلية، على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
 
 
 
 
 
 

القوى العاملة

التمثيل العمالي بميلانو

القنصلية المصرية بميلانو

المصريين العاملين بايطاليا



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