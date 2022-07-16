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‫حديقة الحيوان تعلن استقبال نصف مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى

السبت، 16 يوليه 2022 02:19 م
‫حديقة الحيوان تعلن استقبال نصف مليون زائر خلال إجازة عيد الأضحى حديقة الحيوان بالجيزة
كتبت ـ أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تجاوز 500 ألف زائر للاستمتاع بوسائل الترفيه والتطوير الجديد الذى تشهده الحديقة خلال الفترة الماضية، نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. 
 
وقال "رجائى"، إن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا، كذلك توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، والتى تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الألفية والتصوير معها.
 
أيضا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة، والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الاثرية بها.
 
وعلى صعيد الحياة البرية، قال "رئيس حديقة الحيوان بالجيزة"، إنه تم اكتمال المجموعة الحيوانية بعد استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التى لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر، حيت تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة وبعض الأنواع النادرة من الزواحف، كما تم إمداد الحدائق الإقليمية ببعض الحيوانات،
 
وأضاف، أن هناك اهتماما كبيرا ومستمرا بتقديم الرعاية الطبية والتحصينات فى مواعيدها، مشيرا إلى أن جميع الحيوانات بصحة جيدة وخالية من الأمراض والأوبئة.
 
ونقل رئيس حديقة الحيوان تحيات وزير الزراعة وإشادته للعاملين فى الحديقة الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة زائريها، مشيرا إلى أنها تشهد تطويرا دائما وموجها الشكر لكل الأجهزة المعنية فى محافظة الجيزة على تعاونها من أجل خدمة الزائرين، ومؤكدا أن الحديقة تفتح أبوابها للمواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية وتذكرة الدخول خمس جنيهات فقط.

الزراعة

حديقة الحيوان

عيد الاضحى

العيد

اجازة العيد

حديقة الحيوان بالجيزة

اليوم السابع بلس



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