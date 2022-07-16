الأقصر تشهد أكبر حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تواصل رجال لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة أرمنت البيطرية، العمل فى الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأهاب الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، بكافة مربى الماشية بالتعاون مع لجان التحصين وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.

وتمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء، وكذلك توعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر اقتصادية فادحة فى الحيوانات القابلة للإصابة.

كما تم خلال الحملات تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وتستمر لجان التحصين للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تنفيذ مهامها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.



العمل-بالتحصين-ضد-مرضى-الحمى-القلاعية-وحمى-الوادى-المتصدع



توعية-أصحاب-المواشي-خلال-الحملة



توعية-الأهالى-فى-الحملة-القومية-للتحصين



توعية-المواطنين-خلال-حملات-التحصين-للمواشي



توعية-مربين-الماشية-ضمن-الحملات



جانب-من-التحصين-للماشية-فى-مزارع-الأقصر



جانب-من-تحصين-المواشي-ضمن-الحملة



جانب-من-حملات-التوعية-لمربي-المواشي



حملات-التحصين-ضد-مرضى-الحمى-القلاعية-وحمى-الوادى-المتصدع



دعم-المربين-للماشية-خلال-الحملات



عمليات-تحصين-المواشي-فى-الأقصر



لجان-التحصين-فى-محافظة-الأقصر-خلال-الحملة



لجان-الطب-البيطرى-داخل-مزارع-الماشية-للتحصين



لجان-تحصين-المواشي-فى-مدن-الأقصر



التحصين-ضد-مرضى-الحمى-القلاعية-وحمى-الوادى-المتصدع



حملات-التحصين-ضد-مرضى-الحمى-القلاعية-والوادى-المتصدع