أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بـ7.25 جنيه.
- البصل الأبيض بـ4 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ3.5 جنيه.
- الكوسة بـ10 جنيهات .
- الجزر بـ6.5 جنيه .
- الخيار بـ7.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ5 جنيهات .
- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ11.5 جنيه.
- الليمون بـ15 جنيها
- فاصوليا بـ13 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
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