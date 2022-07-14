شعبة الخضروات: تحريك الوقود لن يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة

كتب - إسلام سعيد

أكد حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، أن تحريك الوقود لن يكون له تأثير على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق للمستهلكين، مشيرا إلى أن تكلفة النقل من سوق العبور ارتفعت حوالي 200 جنيها إذا تم توزيعها على طن الخضار سيكون نصيب الكيلو الخضار من الزيادة حوالى حوالى 10 لـ 15 قرش.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تكلفة زيادة كيلو الخضروات في المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى سيكون 25 قرش فقط، وأن زيادة المعروض من السلع يساهم بشكل مستمر في ضبط الأسعار وخفض أصناف كثيرة مثلما حدث خلال أخر شهر حيث انخفض بعض الأصناف منها الطماطم والبصل والبطاطس بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%.

تواصل أسعار الخضروات فى سوق العبور استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء ، 13-7-2022 مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ ايام عيد الاضحى ، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.25 جنيها والكوسة 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 1.75 إلى 3.75 جنيه، والرومى 1.75 إلى 2.75 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.75 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيه والخيار الصوب 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 17 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.