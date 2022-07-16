أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة جدة للأمن والتنمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت منذ قليل، قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

الرئيس السيسي يلتقى بنظيره الأمريكي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

شكرى يتناول فى اتصال مع الأمير تشارلز رؤية مصر وأهدافها لدورة مؤتمر الأطراف