اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 01:54 م
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أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة جدة للأمن والتنمية

السبت، 16 يوليه 2022 01:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة جدة للأمن والتنمية الرئيس السيسي وولى العهد السعودى

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت منذ قليل، قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

الرئيس السيسي يلتقى بنظيره الأمريكي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

 

شكرى يتناول فى اتصال مع الأمير تشارلز رؤية مصر وأهدافها لدورة مؤتمر الأطراف

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف.

 

الصحة: فحص 3.28 مليون طفل بمبادرة الرئيس لفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين، و280 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.
 

الحكومة: تم تخصيص 93.4 مليار جنيه لحماية المواطنين من آثار حرب أوكرانيا

على مدار 5 أشهر حتى الآن، وتحديداً فى فبراير 2022 بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، والتى نتج عنها تداعيات وظروف استثنائية أثرت على العالم بأكمله، وكذلك مصر، إلا أن الحكومة المصرية عملت منذ البداية على التعامل مع تلك الأزمة بشكل احترازى وسريع وفعال فى ضوء مساندة مجلس النواب، وهو ما أكدته وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه للبرلمان حول موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتبارا من 1 يوليو الجارى.

 

الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة

أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (٢١م٢ : ١٠١ م٢)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢  : ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022.
 
 

التعليم: التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مستمر حتى 24 يوليو الجارى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مستمر ومتاح حتى 24 يوليو الجارى، إلكترونيا ولا تقبل أي طلبات تقديم فى أي مكان أخر او بعد هذا التاريخ.
 
 

ملك البحرين: قمة جدة تعزز جهودنا المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه يطيب لنا، ونحن نحل في بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية، أن نعرب عن بالغ سعادتنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع ين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وما يجمعهما من أواصر الود والتقدير والاحترام، معربين عن عميق شكرنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية"

 

فتح باب الترشح فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب

بدأت النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم السبت، تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، والتى تعقد يوم 4 سبتمبر القادم، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو.
 
 

ارتفاع بالرطوبة وأجواء حارة فى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .

 

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر.

 

مطار القاهرة يستقبل جثامين 6 شباب ضحايا حادث السير بدولة الإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، جثامين 6 شباب ضحايا حادث السير بدولة الإمارات؛ بعدما لقوا مصرعهم بحادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها بشاحنة على أحد الطرق السريعة بمدينة رأس الخيمة، وتم انهاء اجراءات وصولهم وتسليهم لذويهم تمهيدًا للدفن بمسقط رأسهم بقريتي ديرب الخضر والدراكسة بمحافظة الدقهلية.
 

طقس حار بالقاهرة الكبرى اليوم والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت،  طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 

تفاصيل جلسة سواريز مع الشناوى قبل مواجهة الأهلى وبيراميدز

عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق  خلال اليومين الماضيين، للتحدث معه بشأن عدة أمور خاصة بدوره فى الملعب سواء كحارس مرمى أو قائد للفريق.
 

 


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