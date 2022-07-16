أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة جدة للأمن والتنمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس السيسي
انطلقت منذ قليل، قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
الرئيس السيسي يلتقى بنظيره الأمريكي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.
شكرى يتناول فى اتصال مع الأمير تشارلز رؤية مصر وأهدافها لدورة مؤتمر الأطراف
استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف.
الصحة: فحص 3.28 مليون طفل بمبادرة الرئيس لفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع
الحكومة: تم تخصيص 93.4 مليار جنيه لحماية المواطنين من آثار حرب أوكرانيا
على مدار 5 أشهر حتى الآن، وتحديداً فى فبراير 2022 بدأت حرب روسيا وأوكرانيا، والتى نتج عنها تداعيات وظروف استثنائية أثرت على العالم بأكمله، وكذلك مصر، إلا أن الحكومة المصرية عملت منذ البداية على التعامل مع تلك الأزمة بشكل احترازى وسريع وفعال فى ضوء مساندة مجلس النواب، وهو ما أكدته وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه للبرلمان حول موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتبارا من 1 يوليو الجارى.
الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة
التعليم: التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مستمر حتى 24 يوليو الجارى
ملك البحرين: قمة جدة تعزز جهودنا المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي
قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه يطيب لنا، ونحن نحل في بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية، أن نعرب عن بالغ سعادتنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع ين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وما يجمعهما من أواصر الود والتقدير والاحترام، معربين عن عميق شكرنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية"
فتح باب الترشح فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب
ارتفاع بالرطوبة وأجواء حارة فى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر
ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية "مستغانم" الواقعة غرب الجزائر.
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