اليوم السابع
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7 معلومات عن عيد التجلى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:00 ص
7 معلومات عن عيد التجلى فى الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 19 أغسطس من كل عام، بذكرى عيد التجلى والذى يتمثل فى تجلى السيد المسيح أمام 3 من تلاميذه وهما بطرس ويوحنا الحبيب ويعقوب.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن عيد التجلى:
 
1 – تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية يوم 13 مسرى في التقويم القبطى ويوم 19 أغسطس في التقويم الميلادى.
 
2 – يذكر الكتاب المقدس، أنه بعد إعلان يسوع آلامه لتلاميذه، أخذ "بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال، وتجلى أمامهم.
 
3 – بعد ظهور يسوع المسيح إلى تلاميذه شع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور".
 
4 - ظهرمع المسيح على جبل الطور كلا من موسى النبى وايليا النبى، ويعقوب النبى.
 
5 – ذكر البابا تواضروس الثانى، أن المسيح فى اختياره للتلاميذ الثلاثة ليس عن تمييز لباقى التلاميذ، ولكن ليرسل لنا رسالة بأن القديس بطرس يرمز للإيمان، والقديس يعقوب يمثل الجهاد، بينما القديس يوحنا يرمز للمحبة، وكأن الله يقصد أنه بدونالإيمان والجهاد والمحبة لا يمكننا معاينة السماء".
 
6 - ذكر البابا تواضروس الثانى، أن عبارة "هذا هو ابنى الحبيب له اسمعوا" والتى تكررت فى المعمودية وأيضاً الآية فى العهد القديم "هذا فتاى الذى اخترته حبيبى الذى سرت به نفسى"، فلنسأل أنفسنا: هل حياتنا وأفعالنا تسر قلب الله ؟".
 
7 – في عيد التجلى صعد يسوع المسيح مع تلاميذه إلى الجبل أي بعيدا عن صخب العالم إلى حيث الهدوء والسكون والخلوة التامة فاستطاعوا أن ينظروه عيانًا دون أي غموض.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاب الاسقف

المجمع المقدس



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