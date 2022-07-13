تعرف على شهر "النسىء" أقصر شهور السنة القبطية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر شهر "النسىء أقصر وآخر شهور السنة القبطية في الكنيسة الأرثوذكسية، فكلمة نسئ تعنى فى اللغة "العقيب"، وعرف بالقبطية باسم الشهر الصغير، وهو 5 أيام فى 3 سنوات متتالية وفى السنة الرابعة يكون فيها 6 أيام.

ويعود أصل هذه التقويم إلى 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا وكل شهر فيه 30 يومًا، يضاف إلى ذلك 5 أيام تسمى الشهر الصغير أو أيام النسى، كما يضاف فى السنة الرابعة يومًا إلى أيام النسى، فتصبح ستة أيام بدلًا من خمسة، وذلك بأمر من بطليموس الثالث سنة 238، فأصبح عدد أيام السنة 365 يومًا مثلها فى ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى.

ويعتبر شهر النسىء الشهر الأخير فى السنة الشمسية، وهى سنة مرتبطة بالنجوم، مقسمة إلى 3 فصول وهى،" فصل الفيضان"، وفصل الإنبات وفصل الحرارة، ويبلغ عدد شهور السنة القبطية الفرعونية 12 شهرا و"شهر صغير" يسمى النسىء، وهى أيام تكمل السنة وربما كان أصل تسميتها كأنها "نسيت"، وهي بالتحديد 6 أيام من 6 إلى 10 سبتمبر.