اليوم السابع
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وزيرة البيئة: مصر نجحت فى التخلص الآمن من 2000 طن ملوثات

الجمعة، 15 يوليه 2022 01:00 م
وزيرة البيئة: مصر نجحت فى التخلص الآمن من 2000 طن ملوثات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة، استهدف التخلص ومعالجة أكثر من 2000 طن من الملوثات العضوية الخطرة، تضمنت 220 طنا من اللاندين عالى الخطورة، وكانت موجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً.
 
وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ضمت هذه الكمية أيضا 692 طنا من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية، كانت موجودة بمخازن وزارة الزراعة فى منطقة الصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية، وحوالى  74 طن مبيدات منتهية الصلاحية كانت متراكمة بالموانيء المصرية، كما تم معالجة 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد (PCBs) شديدة الخطورة.
 
 
جدير بالذكر أن يعد ملف المخلفات الملوثات العضوية الثابتة والخطيرة هو الملف  الاصعب الذى تتعامل معه وزارة البيئة ، على مدار السنوات الماضية ، لما يحيط بهما من معوقات وتحديات .
 
 
 

الملوثات الخطرة

المخلفات الالكترونية

إعادة تدوير المخلفات الالكترونية

المبيدات المسرطنة

الموانىء المصرية



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