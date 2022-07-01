المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية هما الأصعب فى وزارة البيئة.. اعرف أكثر

كتبت منال العيسوى

يعد ملف المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية هما الاصعب الذى تتعامل معهم وزارة البيئة، على مدار السنوات الماضية، لما يحيط بهما من معوقات وتحديات.

خلال هذا التقرير نرصد كيف قامت وزارة البيئة أوضاع بعض المصانع الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، وكيف انتهت من ملف الملوثات العضوية الخطرة الاكثر تلوثا.

نجحت وزارة البيئة على مدار الثمانى سنوات الماضية فى الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع حوالى 8 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لمصنعين أخرين ، وتعمل الوزارة حاليا على استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

وفى ذات السياق نجحت وزارة البيئة من خلال مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص من ومعالجة ما يزيد على 2000 طن من تلك الملوثات، حيث تم التخلص الآمن من 220 طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً.

كما تم ايضا التخلص الآمن من 692 طن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والموجودة بمخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية.

اما فيما يخص المبيدات منتهية الصلاحية فقد تم لتخلص الآمن من 74 طن من المبيدات المنتهية الصلاحية المتراكمة بالموانيء المصرية، ومعالجة ما يزيد عن 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد (PCBs) شديدة الخطورة.