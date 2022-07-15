وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية صباح اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي - "إن الشركات كثيفة الطاقة والتجارة في ألمانيا تضررت بشكل خاص جراء الأزمة الجيوسياسية الحالية وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار الطاقة. وسيمكن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 5 مليارات يورو ألمانيا من التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على هذه الشركات ودعم استمرار أنشطتها في هذا السياق الصعب. ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وبموجب هذا الإجراء ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة للتكاليف الإضافية بسبب الزيادات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

في الوقت نفسه، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة تشيكية بقيمة 20.2 مليون يورو لدعم المنتجين الزراعيين الذين تضرروا جراء الأزمة الروسية-الأوكرانية الراهنة.

وكانت التشيك قد أخطرت المفوضية بخطة قيمتها 20.2 مليون يورو لدعم قطاع الإنتاج الزراعي الأساسي بعدما تضرر من الأزمة الراهنة،

وبموجب هذا النظام، يحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على مبالغ محدودة من المساعدات في شكل منح مباشرة.

وسيكون الإجراء متاحا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي الأساسي المتأثرة بارتفاع أسعار الكهرباء والأعلاف والوقود بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة.