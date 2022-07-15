مصرع شخص وإصابة 15 فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس - العين السخنة

فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين كانوا في طريقهم إلى أحد الشواطئ في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - العين السخنة.



وتلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - العين السخنة.



علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين وفاه شخص وإصابة 15 آخرين.



وقام الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرق على مستشفى السويس العام لمتابعة حالات المصابين والإشراف على علاجهم .



وتبين أن إصابات المواطنين مابين جروح وكسور وسحاجات وأحدهم في غيبوبه كاملة .



وتابع مدير إدارة المستشفيات توزيع المصابين علي الاقسام الطبية لعلاجهم وإعداد تقرير تفصيلي بالاصابات.



وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظه السويس قد أعلنت حاله الاستنفار والاستعدادات بمستشفى السويس العام والمستشفيات التابعه لها نظراً لتوافد نحو نصف مليون زائر اليوم الجمعه على الشواطئ العامه والخاصه والقري السياحيه بالسويس والعين السخنه .



وقال الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزاره الصحه في تصريحات لليوم السابع أنه تم التأكيد على تواجد جميع الأطباء في النوبتجيات الخاصه بهم بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات للتدخل العاجل في حالة وقوع أي حوادث أو إصابات بين المواطنين والتأكد من توفر جميع الأدويه والمستلزمات الطبيه لعلاج المرضى.



وأوضح أن جميع الخدمات الطبيه التي تقدم بأقسام الطوارئ مجانا بدون أي رسوم.







مصابى الحادث (1)



مصابى الحادث (2)



مصابى الحادث (3)



مصابى الحادث (4)



