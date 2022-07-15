مستشار الرئيس للصحة: غالبية إصابات كورونا تعالج في المنزل والوضع تحت السيطرة

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا الآن تحت السيطرة وتوضع تحت تصنيف حالات بسيطة وتشبه نزلات البرد، وتعالج الغالبية العظمى منها في المنزل من خلال أدوية الأطباء.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان ، أن هناك حالات تحتاج للدخول إلى المستشفيات ولكنها تحت سيطرة الأطباء، مطالبا المواطنين بالتعامل بحرص مع ضوابط واحتياطات كورونا الاحترازية.

واستكمل الدكتور عوض تاج الدين: "الالتزام بالكمامات والتباعد هام جدا في هذه المرحلة، ولجنة إدارة أزمة كورونا فى حالة انعقاد مستمر"، مشيرا إلى أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتوفير لقاحات كورونا التي تعطي نوعا من المناعة التي تقلل مخاطر الأعراض الجانبية بكورونا.

وأكد "تاج الدين": أننا بدأنا في الموجة السادسة من إصابات فيروس كورونا وهذه الموجة تعنى زيادة في عدد الحالات، موضحا أن الموجة تكون من خلال منحنى تصاعدي ثم تبدأ الحالات في التناقص.

وأشار إلى أن معدل الاصابات قبل شهر ونصف كان مستقر وعدد الحالات كان قليلا للغاية، موضحا أن هذه الموجة الحالية من المتوقع أن تكون موجودة في الكثير من بلاد العالم.

وتابع: "هناك دول عادت إلى الإجراءات الاحترازية بعد أن ألغتها بسبب عودة ارتفاع الإصابات"، مشددا على ضرورة التعامل بحرص مع جائحة كورونا.