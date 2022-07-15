محافظ بورسعيد يستقبل أحد مواطني منطقة "الكنايسة" ببحيرة المنزلة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أحد المواطنين القاطنين بمنطقة الكنايسة ببحيرة المنزلة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال التي تشهدها بحيرة المنزلة من تطوير وتطهير ورفع كفاءة.

واستمع محافظ بورسعيد، لعرض موجز من المواطن حول آخر مستجدات تطورات الاعمال التي تشهدها المناطق الموجودة ببحيرة المنزلة في ظل أعمال التطوير والتطهير التي تتم بالمنطقة، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في خطة تطهير بحيرة المنزلة وإعادة الحياة إليها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطهير بحيرة المنزلة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفناح السيسي رئيس الجمهورية،

بما يعمل على تحسين جودة المياه ، إضافة إلى وجود ذريعة جيدة، مما تعطي أسماك بجودة عالية ، مؤكدا أن التطوير والتطهير الذي يحدث يقلل من أي تلوث يحدث للبحيرات، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات السمكية بهدف زيادة الإنتاج السمكى .