فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تحصل فاتورة يوليو 2022

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر أبريل 2022 تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي فى 15 أبريل 2022، ومنحت العملاء شهر سماح لتحويل الخطوط استقبال تنتهي فى 14 مايو ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف يوليو.

فاتورة التليفون الارضي

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2022، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.