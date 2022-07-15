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فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تحصل فاتورة يوليو 2022

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:08 ص
فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تحصل فاتورة يوليو 2022 التليفون الأرضي
كتبت ـ هبة السيد

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تستمر الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022، عن فترة استهلاك 3 شهور، الفترة من (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك بعد انتهاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022 بعد مرور ثلاثة أشهر على صدورها وقطع الخدمة عن غير المسددين لقيمة الفاتورة.
 

فاتوره التليفون الارضي

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر أبريل 2022 تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي فى 15 أبريل 2022، ومنحت العملاء شهر سماح لتحويل الخطوط استقبال تنتهي فى 14 مايو ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف يوليو.

فاتورة التليفون الارضي

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2022، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

 
 

فاتوره التليفون الارضي

فاتورة التليفون الارضى

فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضى

فاتوره التليفون الارضي

فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

المصرية للاتصالات تحصل فاتورة يوليو

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

المصرية للاتصالات



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