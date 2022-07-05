فوربس تختار رئيس المصرية للاتصالات ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط

كتبت هبة السيد

أعلنت اليوم مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2022، وللعام الثاني على التوالي تواجد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ضمن القائمة، وتقدم ترتيبه هذا العام 14 مركزًا مقارنة بقائمة 2021.

وأشارت فوربس الشرق الأوسط إلى أن المهندس عادل حامد تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2019، واستطاعت الشركة أن تحقق نجاحات كبيرة منها زيادة الأرباح بنسية 73.5% وزيادة الإيرادات بنسبة 16.2 مليار دولار في عام 2021، وأشادت المجلة أيضًا بحجم التعاون والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات العالمية منها: شركة ميتا وأورنج الفرنسية والاتصالات السعودية لإنشاء الكابل البحري (2Africa) بطول 45 ألف كيلومتر بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يوفر الاتصال الدولي لحوالي 3 مليارات شخص حول العالم.

وقالت فوربس أن منهجيتها في إعداد القائمة ارتكزت على جمع المعلومات من إفصاحات أسواق المال، وتقارير الصناعة والتقارير السنوية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى، ثم تصنيف الرؤساء التنفيذيون وفقًا لعدة عوامل كتأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، والأسواق التي يشرفون عليها، وخبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة، وكذلك حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، بالإضافة إلى إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي نفذها.