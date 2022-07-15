عادات الأكل تحددها جيناتك.. كيف تعرف أسباب ميولك للسمنة أو النحافة؟

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن جيناتك تحدد سبب زيادة الوزن بسرعة أو الكفاح لفقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة؟، يبدو أن العوامل الوراثية لدينا تلعب دورًا مهمًا في التحكم في أو زيادة شهيتنا والحد من (أو تعزيز) زيادة الوزن، لذا فأن الجينات لها تأثير أكبر على الطريقة التي نأكل بها ، وشهيتنا وأيضنا أيضًا.

ووفقًا للبحث المنشور على موقع " thehealthsite"، فأن الأشخاص الذين يكتسبون الوزن بشكل أسرع عادة ما يكون لديهم بعض الجينات التي تؤثر على شهيتهم، وقد يشعرون بالجوع أكثر من أولئك الذين يعانون من النحافة بشكل طبيعي.

قد تعتقد أن اتباع نظام غذائي سيساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، ولكن لا يمكن لجميع الأشخاص الالتزام بنظامهم الغذائي، لا يتعلق الأمر بقوة إرادتهم ولكن بجيناتهم التي تتحكم في سلوكهم الغذائي، لذلك ، إذا كان والداك يعانيان من السمنة ، فقد تكون هناك فرصة معينة لأن تكون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة أيضًا، لكن يمكنك محاربة الصعاب مع الجينات عن طريق التوفيق بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

ما هي الجينات؟

علم الوراثة هو دراسة جيناتك، تخزن الجينات معلومات هائلة عن كل فرد ، ومعرفة ذلك يمكن أن يساعدك على عيش حياة أكثر صحة، التوائم المتطابقة التي لها جينات مختلفة سيكون لها مظاهر مختلفة، التعليمات الجينية هي التي تجعلك عرضة لحالات طبية معينة.

كيف تؤثر الجينات الدهنية على سلوك الأكل

يتفق العديد من الخبراء بالإجماع على أن الجينات تؤثر على عادات الأكل وهذا بدوره يحدد وزن الجسم، دعونا نلقي نظرة على الجينات المسؤولة عن هذا.

جين FTO

وفقًا للبحث، يتسبب جين FTO في اختلافات معينة في الأفراد المختلفين، والأشخاص الذين لديهم طفرات في هذه الجينات لديهم فرصة أعلى بنسبة 20٪ إلى 30٪ للإصابة بالسمنة، بعد تناول الطعام ، كان لدى الأشخاص الذين يعانون من متغير FTO عالي الخطورة للسمنة مستويات أعلى من هرمون الجريلين "هرمون الجوع"، بعد تناول الطعام ، لا ينخفض ​​مستوى الجريلين لدى هؤلاء الأفراد المعرضين لمخاطر عالية كما هو الحال في الأفراد المعرضين لمخاطر منخفضة، كما لوحظ أنه يرتفع بشكل أسرع بعد الوجبات ، مما يعني أن الأفراد المعرضين لمخاطر عالية لا يقمعون هرمون الجريلين بشكل فعال بعد تناول الطعام. وهذا يعني أن الأفراد المعرضين لمخاطر عالية "مبرمجون بيولوجيًا" لتناول المزيد من الطعام.

جين MC4R

جين آخر أن جين MC4R ، هو المسؤول أيضًا عن شهيتنا، عادة ، يتم تنشيط جين MC4R بعد تناول وجبة للإشارة إلى أننا ممتلئون، يتم إيقاف الجين بمجرد أن نتوقف عن الأكل ونشعر بالرضا، ومع ذلك ، فهو لا يعمل دائمًا.

رموز الجينات LEPR

علاوة على ذلك، يرمز جين LEPR للبروتين يعرف باسم مستقبلات اللبتين، والذي يشارك في تنظيم وزن الجسم، يمكن للأفراد الذين يعانون من نقص مستقبلات اللبتين (اضطراب وراثي) أن يصابوا بسمنة شديدة في الأشهر القليلة الأولى من الحياة، يولد الأفراد المصابون بوزن طبيعي، لكنهم يعانون باستمرار من الجوع ويزداد وزنهم بسرعة، يؤدي الجوع المفرط أيضًا إلى الإفراط في الأكل المزمن والسمنة.

هذه الطفرات هي السبب الأكثر شيوعًا للسمنة المفردة، حيث تمثل 6 % من الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة، أولئك الذين لديهم طفرات معينة لا يتلقون أبدًا إشارة بأنهم ممتلئون، على عكس أولئك الذين لديهم جين MC4R يعمل بشكل طبيعي، هذا يعني أنهم جائعون باستمرار وأكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.