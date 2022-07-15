تعرف على أنواع الأعياد فى المسيحية

تعتبر الأعياد فى المسيحية نوعان، أعياد سيدية ومنها السيدية الكبرى والسيدية الصغرى، وأعياد غير سيدية.

الأعياد السيدية، الخاصة بالسيد المسيح وهى (أعياد سيدية صغرى، وأعياد سيدية كبرى)، فيما تعتبر الأعياد غير السيدية، الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين.





وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأعياد السيدية الكبرى والسيدية الصغرى:



الأعياد السيدية الكبرى:-

1- البشارة: 29 برمهات.

2- الميلاد: 29 كيهك.

3- الغطاس: 11 طوبة.

4- الشعانين: الأحد السابع من الصوم الكبير.

5- القيامة: الأحد الثامن من الصوم الكبير.

6- الصعود: اليوم الأربعين من القيامة.

7- العنصر: اليوم الخمسين من القيامة.

الأعياد السيدية الصغرى:-

1- الختان: 6 طوبة.

2- دخول السيد المسيح الهيكل: 8 أمشير.

3- دخول السيد المسيح أرض مصر: 24 بشنس.

4- عرس قانا الجليل: 12 طوبة.

5- التجلي: 13 مسرى.

6- خميس العهد: اليوم الخامس من الشعانين.

7- أحد توما: اليوم الثامن على معجزة القيامة.