بعد مرور عامين.. متهمون مطلوبون للعدالة بقضية "أنصار بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

مر عامان و4 أشهر على حكم محكمة الجنايات القاضي، القاضي بالإعدام شنقا لهشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقي المتهمين، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني.

ويوجد متهمين هاربين ومطلوبين للعدالة صادر ضدهم أحكام غيابية بالإعدام والسجن من محكمة الموضوع وعددهم 44 متهما.

ويوجد 13 متهما ممن صدر بحقهم أحكام بالإعدام غيابيا بالدعوى وهم : محمد أحمد نصر، وائل حمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، عماد الدين أحمد محمود، محمد سعد عبد التواب، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى سيد، محمد عبد العزيز سيد، السيد حسانين على، احمد جمال حسن، أيمن أحمد عبد الله، رائد صبحى العطار

كما يوجد 16 متهما ممن صدر ضدهم أحكام بالمؤبد مطلوبين للعدالة لصدور الأحكام ضدهم غيابيا وهم : إبراهيم صبحى، عمر سعيد مخلوف، عمر رفاعى سرور، تامر أحمد عصمت، ياسر حمدى عدنان، عويضة سلامة عايد، سيد محمد حسين، عزت حسن محمد، عيد محمد سلامة، محمد عبد الوهاب متولى، عبد الرحمن محمد راشد، أشرف محمد عبد الرحمن سرحان، أيمن نور عبد الرحيم، بسام بحيرى درويش، محمد عبد الرحيم بسيونى، محمد احمد محمود.

فيما يوجد 15 متهما ممن صدر بحقهم احكام بالمشدد غيابيا وهم : أنور صالح أنور، كرم أحمد عبد الرحمن، محمد عبد القادر إسماعيل، أحمد سعيد عبد الوهاب، فايز عيد عودة، طارق حمدين سالمان، السيد عبد المنعم السيد، محمد عطية شحاتة، مصطفى حسنى عبد العزيز، محمد نعمة الله عبد العزيز، أحمد عدلى حافظ، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، أحمد صبحى قنديل، خالد عيد إبراهيم، أحمد محمد عبد العزيز.