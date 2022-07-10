غلق باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر اليوم

كتب لؤى على

يغلق اليوم الأحد 10 يوليو قطاع المعاهد الأزهرية باب التقديم والقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية (العادية – النموذجية) والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 1444هـ / 2022 – 2023م، والذى فتح لمدة شهر ، حيث سبق وأعلن شروط الالتحاق وذلك على النحو الآتى:

أولاً: المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية

1- بدء فتح باب التقديم الإلكتروني لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمعاهد الأزهرية ( العادية - النموذجية ) للعام الدراسي 2022 / 2023 م على مستوى الجمهورية ، من يوم الجمعة الموافق 10/6/2022، وحتى يوم الأحد الموافق 10 /7 / 2022 م ، بحيث لا يقل سن الطفل عن ( 4 ) سنوات حتى ( 6 ) سنوات إلا يوما واحدا لمرحلة رياض الأطفال ، ولا يقل عن ( 6 ) سنوات ولا يزيد على ( 9 ) سنوات للصف الأول الابتدائي ، وذلك في 1 / 10 / 2022 م ، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ( https://azhar.gov.eg/tnsek ) ، وعلى مسئولية ولي أمر الطفل أو التلميذ المتقدم .

ويحظر تسلم ملفات ورقية بالمعاهد الأزهرية قبل ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني ، وتقع مسئولية متابعة ذلك على مدير إدارة رياض الأطفال ومدير إدارة التعليم الابتدائي ، وتحت الإشراف المباشر لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

2- على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات أولادهم ، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة البيانات المسجلة .

3- تعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني بعد مراجعتها من اللجنة المختصة .

4- على ولي الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني ، التوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف ابنه / بنته ، وإجراء المقابلة الشخصية ، على أن يتضمن الملف ما يلي :

1. أصل شهادة ميلاد ( الرقم القومي ) ، ولا يعتد بصورة الشهادة نهائيا .

2. صورة من البطاقة الصحية للطفل والتلميذ بعد التأكد من الأصل ، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له ، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية .

3. على كل منطقة أزهرية متابعة الإدارات التعليمية التابعة لها بشأن تطبيق القواعد سالفة الذكر بكل دقة .

4. على كل معهد أن يلتزم بإعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني الخاصة به في مكان بارز ؛ حتى يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليها . وأي تغيير في النتيجة ، أو تغيير في الترتيب الوارد من لجنة التنسيق الإلكترونية ، يترتب عليه إحالة القائم بالتغيير للمساءلة التأديبية فورا.

5- تعلن نتيجة التنسيق النهائي بعد استيفاء ملفات المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه ، بعد استبعاد من لم يتقدموا خلال ( 15 ) يوما من إعلان نتيجة التنسيق ؛ حيث يتم استبعادهم من التنسيق ، ويعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر في التحاق ابنه / بنته بالأزهر الشريف ؛ لعدم التزامه بالضوابط ، ويصعد البديل له بعد عرض الحالات على لجنة التنسيق الإلكتروني ، وفي ضوء ما يرد للمناطق من تعليمات بهذا الشأن .

6- پلغى قيد الطفل أو التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف .

قواعد عامة..

1- يتم نقل أطفال المستوى الأول للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بذات المعهد دون حاجة ولي الأمر للتقديم الإلكتروني ؛ حيث إن التقديم للأماكن الشاغرة يكون بعد استيعاب القوة الأساسية المنقولة له من المستوى الأدنى .

2- يتم نقل أطفال المستوى الثاني بالمعهد للصف الأول الابتدائي بذات المعهد دون حاجة ولي الأمر للتقديم الإلكتروني ؛ حيث إن التقديم للأماكن الشاغرة يكون بعد استيعاب القوة الأساسية المنقولة له من المستوى الأدنى ، ويتم مراعاة وجود معاهد فتيات فقط أو بنين فقط بالمرحلة الابتدائية ؛ حيث يتم توجيه كل نوع للمعهد الذي يتم التنسيق عليه بشكل رسمي سنويا دون تقديم إلكتروني ، ويراعى أن يكون قد تم حساب ذلك في الحصر بدقة .

3- يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2021 / 2022 م التقديم إلكترونيا لابنه / بنته بتنسيق الصف الأول الابتدائي إذا كان مستوفيا للسن وشروط القبول المقررة في ذلك بذات المعهد ، وحال وجود مكان شاغر ، مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله بالتنسيق .

4- صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على موقع التنسيق الإلكتروني .

5- عدد ( 4 ) صور شخصية حديثة ( ٤ × 1 ) .

6- عدد ( 5 ) أظرف يكتب عليها عنوان الطفل أو التلميذ المقبول ، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي .

7- تشكل لجنة برئاسة شيخ المعهد أو من ينوب عنه ، وعضوية كل من : الأخصائي الاجتماعي ، ومعلمة رياض الأطفال ، ومعلمة الصف الأول الابتدائي ، ممن تم تدريبهن على نظام التعليم الجديد ، وأخصائي شئون الطلاب بالمعهد .

وتكون مهام هذه اللجنة ما يلي :

أ - فحص الملفات والتأكد من استيفائها للمستندات المطلوبة .

ب - فتح سجل خاص لقيد الأطفال والتلاميذ الذين تم استيفاء ملفاتهم ، على أن يتضمن الاسم ، وتاريخ القيد ، ورقم القيد ، ويسلم لولي الأمر رقم القيد وتاريخه .

ج - تقوم اللجنة بترتيب الملفات وفقا لترتيب نتيجة التنسيق الإلكتروني تماما .

د - إجراء المقابلات دون تحصيل أي رسوم عن ذلك .

ه - تقوم اللجنة فور الانتهاء من عملها بإعداد الكشوف النهائية للأطفال والتلاميذ الذين تم استيفاء ملفاتهم لمراجعتها من الإدارة التعليمية ، تمهيدا لمراجعتها من إدارة رياض الأطفال ، وإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة ، ثم اعتمادها من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الأعمال الخاصة بالمعهد .

1- تشكل لجنة من مدير الإدارة التعليمية ، وعضوية ثلاثة من موجهي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي ؛ لمراجعة كشوف الأطفال والتلاميذ الذين تم استيفاء ملفاتهم ، والتأكد من مطابقتها لكشوف نتيجة التنسيق الإلكتروني ؛ وذلك لاتخاذ اللازم خلال عشرة أيام .

2 - يتم النظر في فتح مرحلة ثانية للتنسيق الإلكتروني للمعاهد التي بها أماكن شاغرة في ضوء ما يستجد من قرارات للجنة التنسيق الإلكتروني .

3 - التنبيه على ولي الأمر بمتابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق ، ولا يقبل أي عذر لعدم المتابعة بعد تخطي المدة المحددة لتسليم ملف الطفل أو التلميذ للمعهد ؛ وذلك لعدم إهدار فرصة على الراغبين الجادين ، أو إهدار الفرصة بشكل عام .

4- لا يصرح بفتح فترة مسائية بأي معهد من المعاهد الابتدائية الأزهرية ، كما لا يجوز وضع صفوف من المرحلة بمبنى وباقي الصفوف بمبنى خـارج سـور المعهد ، أو تقسيم تلاميذ المرحلة لفترتين : فترة تستوعب الصفوف الدنيا من المرحلة ، والفترة الثانية تستوعب الصفوف العليا ، إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد عرض الأمر على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، والتأكـد مـن تـوافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للعملية التعليمية .

يراعى التأكيد على المعاهد الأزهرية بما يلي :

1- إلزام المعاهد التي بها رياض أطفال بإعداد خطط تحسين دراسية للتلاميذ الذين تم قبولهم بالصف الأول الابتدائي ، دون الحصول على أي من المستويين ( الأول والثاني ) لمرحلة رياض الأطفال .

2 - يتم إعلان نتيجة المقبولين نهائيا بالمعهد في مكان واضح وبارز حتى يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة ويسر .

3- ينبه مشددا على جميع شيوخ المعاهد بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي اسم أو بند فيما يتعلق بإجراءات التقدم والقبول الواردة في هذه التعليمات ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

يراعى التأكيد على الإدارات المعنية بالمناطق الأزهرية بما يلي :

1- إعلان جميع التعليمات الواردة بالبوابة الإلكترونية بديوان عام المنطقة والإدارات التعليمية والمعهد ، وذلك في مكان واضح وبارز يسهل الاطلاع عليه .

2 - أي استفسارات من أولياء الأمور تخص النتيجة النهائية للتنسيق الإلكتروني يكون الرجوع فيها إلى الإدارة التعليمية التابع لها المعهد في ضوء ما يرد إليها من تعليمات بهذا الشأن فقط ، دون التصريح بأي إجراءات لم تبلغ بها الإدارة رسميا .

3- في حال طلب فتح قاعات لمرحلة رياض الأطفال ، وموافقة الإدارة المركزية للمنطقة في ضوء دراسة جادة ، والتأكد من وجود متطلبات التشغيل المادية والبشرية ، يتم التنسيق يدويا ، ويجب أن تكون الأعداد المتقدمة لهذه المعاهد تحقق الحد الأدنى المذكور باللائحة ، ويتم إحالة المخالفين للتحقيق حال مخالفة ذلك ، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتبليغ الإدارة المختصة بما يصدر بهذا الشأن ليتم التسجيل على قواعد البيانات رسميا .

ثانيا : المعاهد الأزهرية الخاصة :

أ - ضوابط خاصة بسن القبول تكون سن القبول بالمعاهد الأزهرية الخاصة في 1 / 10 / 2022 م على النحو التالي :

المرحلة التمهيدية ..الصف الأول ثلاث سنوات ونصف حتى 5 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما.

الصف الثانى التمهيدى من أربع سنوات ونصف حتى خمس سنوات حتى 5 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما.

المرحلة الابتدائية الصف الأول من خمس سنوات ونصف حتي 9 سنوات.

مع مراعاة أن المصعدين من الصف الأول التمهيدي للصف الثاني التمهيدي لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للسن بالمرحلة التمهيدية .

لا يتم قبول أي طفل أو تلميذ بالزيادة على التراخيص الممنوحة للمعاهد في حدود الكثافات المقررة لكل صف.

- ضوابط خاصة بموقع التنسيق الإلكتروني..

إتاحة اختيار المرحلة الدراسية للطفل عند التسجيل لأول مرة ( KG1 أو KG٢ ) حسب رغبة ولي الأمر ما دام سن الطفل تسمح بذلك ( يطبق الحد الأدنى والأقصى للسن ) بالنسبة للمرحلة .

إتاحة تعديل المرحلة الدراسية من خلال المعاهد وأولياء الأمور من خلال رابط مراجعة وتعديل البيانات بالبحث بالرقم القومي للطفل ، وذلك للأطفال الذين تم تسجيلهم من قبل .

على الإدارة العامة للتعليم الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية تكليف المعاهد الخاصة بضرورة تسجيل وتعديل بيانات الأطفال الذين تقدموا بملفات ورقية ، وذلك التسجيل والتعديل من خلال رابط التقديم الإلكتروني أو من خلال البوابة الإلكترونية .

غير متاح نهاليا التسجيل أو التعديل في بيانات الطفل بعد انتهاء فترة التسجيل . وعند رغبة الإدارة العامة للتعليم الخاص أو المعاهد الخاصة في مد فترة التسجيل والتعديل مرة أخرى ، يتم إتاحة ذلك بعد انتهاء واستقرار أعمال التنسيق في المعاهد العادية والنموذجية .

يتم العمل في التنسيق الإلكتروني للمعاهد الخاصة من خلال النموذج المعد لذلك للأطفال الذين تم اختيارهم من قبل المعهد ، وتم تسكينهم في المرحلة المناسبة لهم طبقا لرغبة ولي الأمر بعد استيفاء شرط السن ، وذلك بعد غلق التسجيل للمعاهد الخاصة نهائيا .

يتم توزيع رابط التسجيل الإلكتروني ، واسم المستخدم ، وكلمة المرور ، لكل معهد من المعاهد الخاصة عن طريق الإدارة العامة للتعليم الخاص يتم طباعة التنسيق لكل معهد ( حسب الصف والنوع ) لكل من الصفين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ( عربي - لغات ) عن طريق المعاهد الخاصة .

يقوم المعهد الخاص بمراجعة كشف / كشوف التنسيق ، ثم تراجع بواسطة الإدارة التعليمية التابع لها المعهد ، ثم إدارة التعليم الخاص بالمنطقة التابع لها المعهد ، ثم تعتمد من الإدارة العامة للتعليم الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية ، وذلك لعدد أربعة أصول ورقية لكل صف .