وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابعًا لعصابات داعش الإرهابية في ناحية مكيشيفة ضمن محافظة سامراء بداخله 290 قاذفة RBG7 و35 ركيزة هاون و32 هاونًا عيار 60 ملم".



وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات لتجفيف منابع الإرهاب وضبط أسلحته".