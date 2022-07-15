إقبال رواد رأس البر على ممشى اللسان للفسحة والتنزه.. فيديو وصور

يتوافد المئات من عشاق محبى رأس البر على ممشى اللسان الشهير يوميا بعد العصر وخاصة أوقات غروب الشمس وحتى الساعات الأولى من الصباح لقضاء أوقات المتعة والاستمتاع بالمنظر الطبيعى والجمالى لهذه المنطقة، حيث يطل الممشى على البحر المتوسط وبلاج ورأس البر مباشرة.

ويتواجد فى هذه المنطقة كافة الخدمات من مطاعم وكافيهات وبائعى الذرة المشوى والترمس والمشروبات الغازية وبائعى لعب الأطفال.

يهوى رواد المصيف قضاء اغلب الأوقات بهذه المنطقة للاستمتاع بجمالها الطبيعى وهى تعد منطقة مجانية تماما ومفتوحة امام روادها على مدار 24ساعة، ويعتبر الممشى مقصد الباحثين عن المتعة وجمال الطبيعة، ومحبى هواية صيد العصارى صيفا وشتاء.

يذكر أن منطقة اللسان برأس البر أحد أهم المناطق السياحية والمجانية برأس البر ويوجد بها منطقة الفنار وتعرضت هذه المنطقة لأعمال تطوير ورفع كفاءة على مدار سنوات عديدة.