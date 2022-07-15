إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 9 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بأسيوط بسبب لهو الأطفال.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بين عائلتين بأسيوط.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة كلا من"كريمة.ع.م" 18 عامًا، و"أحمد.م. م" 30 عامًا، و"منى. ح. ع" 40 عامًا، و"خلود.م.م" 15 عامًا.، و"محمد.ع.م" 26 عامًا، و"خالد.م. م" 18 عامًا، و"علاء. ع. م" 18 عامًا، و"على.م. ع" 56 عامًا، و"نادية. ع. ع" 57 عامًا، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، بينما دلت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة لهو الأطفال.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج. وتحرير المحضر اللازم.