أخبار مصر: المعلمون الجدد بمسابقة 30 ألف مدرس يتسلمون عملهم مع بداية العام الدراسى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان وزارة التربية والتعليم استلام العمل للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف مدرس مع بداية العام الدراسى الجديد، إضافة إلى تحويل مستشفيات صدر وحميات العباسية وحميات حلوان لـ"عزل كامل"، متابعة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس الفلسطينى يستقبل جو بايدن لدى وصوله بيت لحم

وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى بيت لحم، وكان فى استقباله الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حسبما ذكرت "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

الصحة: تحويل مستشفيات صدر وحميات العباسية وحميات حلوان لـ"عزل كامل"

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر تحول مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان من مستشفيات عزل جزئى إلي مستشفيات عزل كامل لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، نظرا لزيادة حالات الانتظار مع بداية الموجة السادسة من جائحة كورونا، بداية من الثلاثاء 12 يوليو الجارى وحتى إشعار آخر طبقا للوضع الوبائى .

التعليم تعلن استلام العمل للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف مدرس مع بداية العام الدراسى الجديد.. وتؤكد: لا يجوز طلب النقل قبل مرور 5 سنوات.. واختيار أفضل العناصر بكل شفافية مع الاستفادة من الحد الأدنى للأجور

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركز للتنظيم والإدارة، استقبال طلبات التقدم للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى معلم رياض أطفال ومعلم فصل، حتى 24 يوليو الجارى إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وزيرة الهجرة تعزى أهالى 6 مصريين توفوا بحادث فى الإمارات

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين توفاهم الله إثر حادث سير في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة الغربية التكنولوجية العام الدراسى الجديد

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوي مُستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول استعداد جامعة الغربية التكنولوجية لبدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

منظومة متكاملة لتمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح هذه المشروعات وتنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك.. إنفوجراف

تولى الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع، بما يسهم فى تحقيق العديد من المميزات وفى مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.

11 شرطا للقبول بمعاهد التمريض.. أبرزها اجتياز الاختبارات وعدم الزواج

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على التمريض بالتأمين الصحى الشامل، شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية للعام الدراسي 2022/2023، والتى تستغرق مدة الدراسة بها خمس سنوات.

أمين مجلس الجامعات الخاصة لـ"اليوم السابع": بدء التقدم بتنسيق الجامعات الخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى بالحكومية.. وإلغاء اختبارات القبول من 90% من الجامعات.. استمرار التقدم للشهادات المعادلة حتى 30 سبتمبر

قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة سينطلق بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، موضحا أن التقديم سيستمر يوميا بعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة فى ضوء تحليل مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2022، ويتمكن الطالب من التقدم وبعد دفع وسداد المصروفات يتم تسجيله مركزيا حتى لا يقوم الطالب بالتسجيل فى أكثر من جامعة.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من الأحد وزيادة معدلات الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم الأحد، سيشهد بداية الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة، حيث ستكون 35 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستصل إلى 36 و37 درجة، وسنتحول إلى أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار، لأن أغلب الكتل الهوائية تظل قادمة من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

مسلحون يقتلون ابن رئيس هندوراس الأسبق و3 آخرين

لقى 4 أشخاص بينهم ابن رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو، حتفهم بالرصاص خارج ملهى ليلى فى العاصمة تيجوسيجالبا، حسبما أعلن الرئيس الأسبق والشرطة.

برلمان سريلانكا: ويكرمسينج يؤدى اليمين كرئيس مؤقت للبلاد لحين إجراء انتخابات

أعلن رئيس البرلمان السريلانكى ماهيندو يابو أبيواردن، أن رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينج سيؤدى اليمين كرئيس للبلاد اليوم الجمعة حتى إجراء انتخابات رئيس جديد من قبل البرلمان.

حملة دعم لـ أحمد يحيى حارس الاتحاد بعد مباراة سيراميكا.. أحمد ناجى ينتقد تصرف جمهور زعيم الثغر.. ويؤكد: هتلعب يا أحمد لأنك حارس جيد.. شوبير يستشهد بدعم الجمهور فى وفاة والدته.. ورابطة الأندية تختاره أفضل حارس

مازالت حملة الدعم تتواصل لمساندة أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري بعد رفضه استكمال مباراة فريقه أمس، الخميس، أمام سيراميكا فى الدورى بعد سباب جماهير الاتحاد السكندري ضده.

اتحاد الكرة يلزم روى فيتوريا بموافقة مُسبقة قبل الظهور التليفزيونى

وضع اتحاد الكرة بنداً فى عقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، ينص على ضرورة حصوله على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الاتحاد قبل الظهور فى أى برامج تليفزيونية، وإلا سيتعرض للغرامات.

أكرم توفيق يعود من قطر بعد الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة فى تدريبات الأهلى

عاد أكرم توفيق نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر إلى القاهرة، منذ قليل، قادماً من قطر بعدما خضع لفحص طبى بمعرفة الفريق الطبى الذى أشرف على برنامج تأهيله من جراحة الرباط الصليبى الذى عانى منها منذ يناير الماضى.

منتخب مصر فى مواجهة قوية أمام الجزائر الليلة بربع نهائى أمم أفريقيا لليد

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد فى الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، مع نظيره الجزائرى فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.