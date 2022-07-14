مفوضية اللاجئين: 40 % من لاجئى أوكرانيا يخططون للعودة الشهر المقبل

كتبت : هند المغربي

أوضحت دراسة جديدة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن غالبية اللاجئين الأوكرانيين الذي تم اجراء المسح عليهم أبدوا رغبة كبيرة في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، فيما يتوقع ثلثا من قابلتهم المفوضية (حوالي 4,900 لاجئ) البقاء في البلدان المضيفة الحالية حتى تهدأ الأعمال العدائية وينحسر القتال ويتحسن الوضع الأمني، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المفوضية.

وأظهرت البيانات الواردة في تقرير مفوضية شؤون اللاجئين، أن 16 بالمائة من اللاجئين يخططون للعودة إلى أوكرانيا في الشهرين المقبلين، 15 بالمائة من هؤلاء ينوون البقاء مؤقتا لزيارة الأسرة أو الحصول على بعض الإمدادات أو مساعدة الأقارب على المغادرة.،ومن بين أولئك الذين يسعون للعودة، كان هناك 40 بالمائة ممن يخططون للعودة في الشهر المقبل.

وأشار التقرير إلى إن خطط اللاجئين بشأن البقاء في أماكنهم أو الانتقال إلى مكان آخر تباينت كثيرا وفقا لمناطقهم الأصلية، والوقت الذي انقضى منذ أن فروا من منازلهم والبلدان المضيفة الحالية.