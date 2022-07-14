محافظ الغربية يوجه بالمتابعة اليومية لأعمال تطهير الترع.. وصيانة دورية للبيارات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً مطولاً لمتابعة أعمال التطهير والصيانة لكافة الترع والمصارف على مستوى المحافظة، بحضور المهندس عبد السلام جابر وكيل وزارة الري والموارد المائية بالغربية، المهندس سعيد مخيمر مدير صرف الغربية ومسئولي الصرف والري بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة ومنها تأهيل وتبطين الترع وأعمال تطهير المجاري المائية من ترع ومصارف وأعمال الصيانة الدورية لكافة مطابق وبيارات الصرف المغطى.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع مسئولي المديرية بالمرور المكثف على كافة الترع والمصارف ومتابعة أعمال التطهير المستمر للمجاري المائية لما سيكون له من مردود جيد على الصحة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه خلال الموسم الزراعي.

كما وجه مسئولي المديرية بالمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف والتعامل معها بشكل فوري وحازم.