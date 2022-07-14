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عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة

الخميس، 14 يوليه 2022 12:16 م
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة خان
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن صادق خان عمدة لندن حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية استجابة لموجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد، وكتب مجلس المدينة الى احياء لندن باتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأشخاص الضعفاء والمشردين وتوفير واقي شمس ومياه ومعلومات حول البقاء في امان في درجات الحرارة المرتفعة.

وفقا لصحيفة ميرور، تم اتخاذ قرار خان بعد فترة وجيزة من تمديد مكتب الأرصاد الجوية تحذيره من الخطر على الحياة لموجة الحر التي من المقرر أن تضرب معظم إنجلترا وويلز في نهاية الأسبوع.

عند إعلانه عن هذه الخطوة ، قال خان: "قد تكون موجة الحر الحالية خطيرة على أي شخص ، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين ينامون في ظروف قاسية ، هناك مخاطر إضافية"، وأضاف: "في جميع أنحاء العاصمة ، نتخذ إجراءات لمساعدة أولئك الذين يضطرون إلى النوم في ظروف قاسية في درجات الحرارة المرتفعة للغاية"

ووفقا للتقرير، من الممكن حدوث اضطرابات واسعة بما في ذلك إغلاق الطرق وإلغائها وتأخير السفر بالسكك الحديدية والجو - حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.

حذرت الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة الناس من مخاطر محاولة التهدئة في البحيرات والمحاجر والأنهار والممرات المائية الأخرى.

ويتم تشجيع الناس على إبقاء منازلهم باردة من خلال إغلاق الستائر أو الستائر والتأكد من أن غرف النوم جيدة التهوية في الليل، وفي بعض المناطق ، تأتي موجة الحر بعد شهور من هطول الأمطار دون المتوسط ​​، وتحث شركات المياه الأسر على توفير المياه ، مع زيادة الطلب في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.


المملكة المتحدة

لندن

عمدة لندن

صادق خان

اخبار بريطانيا



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