ضبط 83 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، من ضبط 83 مخالفة تموينية متنوعة، بعدد من أسواق المحافظة، وذلك عقب قيام مديرية التموين بشن حملات مكثفة لرقابة أسواق دمياط.

وتنوعت المخالفات ما بين ذبح خارج المجزر، إضافة إلى ضبط 4 مخالفات بيع بأزيد عن السعر الرسمى، فضلا عن تحرير 6 مخالفات لمخابز بلديه لإنتاج خبز ناقص الوزن.



وتمكنت الحملة أيضا من ضبط مخبزين طباقى بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 32 مخالفة عدم أعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، إلى جانب 19 مخالفة أخري لعدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.



وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار حملات التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وكذلك مديرية الصحة، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، موضحة أن هناك لجان يتم تشكيلها لمتابعة التجار بالتعليمات المقررة والتأكد من سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الأدمي.



